Пантера никогда не стареет: 53-летняя Наоми Кэмпбелл поразила молодым видом на показе в Париже (фото)

Совсем и не скажешь, что супермодели давно за 50

Известная британская супермодель Наоми Кэмпбелл, которая в модельной индустрии получила прозвище "Черная пантера", после дебюта Фаррелла Уильямса на Парижской неделе моды, посетила еще один модный показ. Знаменитость также пришла посмотреть коллекцию Spring/Summer 2024 Уэльса Боннера.

53-летняя королева подиума продемонстрировала свою непревзойденную фигуру и чувство стиля, примерив черное шелковое платье с белой юбкой, связанной крючком, дополнив свой образ черными туфлями на высоком каблуке, клатчем в тон и большими солнцезащитными очками. Кэмпбелл сидела в первом ряду в компании 34-летнего американского певца Эрика Нама.

Однако поражает совсем не это — Наоми Кэмпбелл вовсе не стареет. В свои 53 года Черная пантера выглядит очень молодо, и ей не дашь больше 30-ти.

Наоми Кэмпбелл завершила образ затемненными солнцезащитными очками Фото: Getty Images

Супермодель поразила стильным образом в черном шелковом платье Фото: Getty Images

Наоми подчеркнула свою статную фигуру черными туфлями на шпильке Фото: Getty Images

Наоми Кэмпбелл и Эрик Нам Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Памела Андерсон порадовала фанов редким публичным выходом. 55-летняя актриса продемонстрировала подтянутую фигуру в стильном наряде.

Также мы писали, что на Каннском фестивале 2023 появился Джуд Лоу. Один из секс-символов Голливуда немного поседел и отрастил усы, однако не теряет обаяния в свои 50 лет.