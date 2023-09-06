53-летняя Наоми Кэмпбелл полностью открыла грудь в прозрачном платье на показе в Нью-Йорке (фото)
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Супермодель вышла на подиум на Неделе моды в Нью-Йорке
"Черная пантера" не перестает удивлять! В свои 53 года известная супермодель Наоми Кэмпбелл выглядит очень молодо и может дать фору молоденьким моделям. Более того, она все еще в прекрасной форме и может себе позволить выйти на подиум практически обнаженной.
Во вторник, 5 сентября, в рамках Недели моды в Нью-Йорке Кэмпбелл представила коллекцию модной одежды, которую она разработала вместе с ритейлером PrettyLittleThing. Отмечается, что эта что коллекция отдает "дань уважения наследию и культовому фирменному стилю Наоми".
Знаменитая супермодель 90-х вышла на подиум в сексуальном прозрачном длинном украшенном камнями платье с воротником-бретелькой, через которое было видно утонченную фигуру Наоми, а также ее обнаженную грудь. Стоит отметить, что даже несмотря на свой возраст, Черная пантера может себе позволить такую одежду.
Свой образ она сочетала с простыми черными кожаными туфлями с острым носком, а также надела пару блестящих сережек-кольца среднего размера и одно кольцо с бриллиантом.
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