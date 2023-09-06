53-летняя Наоми Кэмпбелл полностью открыла грудь в прозрачном платье на показе в Нью-Йорке (фото)

Супермодель вышла на подиум на Неделе моды в Нью-Йорке

"Черная пантера" не перестает удивлять! В свои 53 года известная супермодель Наоми Кэмпбелл выглядит очень молодо и может дать фору молоденьким моделям. Более того, она все еще в прекрасной форме и может себе позволить выйти на подиум практически обнаженной.

Во вторник, 5 сентября, в рамках Недели моды в Нью-Йорке Кэмпбелл представила коллекцию модной одежды, которую она разработала вместе с ритейлером PrettyLittleThing. Отмечается, что эта что коллекция отдает "дань уважения наследию и культовому фирменному стилю Наоми".

Знаменитая супермодель 90-х вышла на подиум в сексуальном прозрачном длинном украшенном камнями платье с воротником-бретелькой, через которое было видно утонченную фигуру Наоми, а также ее обнаженную грудь. Стоит отметить, что даже несмотря на свой возраст, Черная пантера может себе позволить такую одежду.

Свой образ она сочетала с простыми черными кожаными туфлями с острым носком, а также надела пару блестящих сережек-кольца среднего размера и одно кольцо с бриллиантом.

Черная пантера также учавствовала в разработке новой коллекции Фото: Getty Images

Платье в стиле макси облегало фигуру модели Фото: Getty Images

Наоми выходила с важным видом на подиум Фото: Getty Images

Супермодель 90-х годов выглядела феноменально Фото: Getty Images

В свои 53 Наоми может отрыто демонстрировать свою фигуру Фото: Getty Images

Ранее Хейли Бибер "подловили" с мужем, канадским певцом Джастином Бибером. Модель показала, как стильно носить кожаную куртку в паре.