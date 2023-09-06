Белла Торн похвалилася довгими ногами в коротких шортах під час прогулянки з нареченим Венецією (фото)

Пара насолоджувалася відпочинком під час прогулянки човном Венецією

Відома американська актриса, модель та співачка, 25-річна Белла Торн – одна з гостей міжнародного Венеціанського кінофестивалю, який традиційно щороку відбувається у Венеції. На захід актриса прибула разом зі своїм нареченим Марком Еммсом, з яким вони вирішили прогулятися містом до офіційної частини фестивалю.

Закохана пара орендувала водне таксі, щоб разом дослідити Венецію. Саме під час прогулянки човном папараці і підловили Беллу та Марка.

25-річна актриса для спільного відпочинку та прогулянки обрала повсякденне вбрання, яке доповнила аксесуарами. Белла одягла короткі сині джинсові шорти, які чудово підкреслили її довгі ноги, особливо у поєднанні з бежевими туфлями на високих підборах, та просту білу футболку.

Весь свій образ Торн "підсилила" гламурними та яскравими аксесуарами: сонцезахисними окулярами Gucci, блакитною сумкою з принтом під зміїну шкіру, а також яскравим золотим кулоном з хрестом та кількома браслетами.

Короткі шорти чудово підкреслили довгі ноги актриси Фото: Getty Images

Белла Торн продемонструвала стильний образ у Венеції Фото: Getty Images

Свій образ Торн доповнила безліччю золотих аксесуарів Фото: Getty Images

Актриса була привітною та в хорошому настрої Фото: Getty Images

Белла Торн із нареченим Марком Еммсом Фото: Getty Images

Белла Торн та Марк Еммс вперше зустрілася у 2022 році під час відвідування дня народження Кари Делевінь на Ібіці та почала зустрічатися у серпні того ж року. Через дев’ять місяців після знайомства, у травні 2023 року, Марк покликав актрису заміж, і та погодилася.

Раніше "Телеграф" повідомляв про інших зіркових гостей міжнародного кінофестивалю у Венеції. Актор Джордж Клуні відвідав подію разом із дружиною Амаль у розкішній сукні.