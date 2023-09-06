Белла Торн похвасталась длинными ногами в коротких шортах во время прогулки с женихом по Венеции (фото)

Пара наслаждалась отдыхом во время прогулки на лодке по Венеции

Известная американская актриса, модель и певица, 25-летняя Белла Торн — одна из гостей международного Венецианского кинофестиваля, который традиционно каждый год проходит в Венеции. На мероприятие актриса прибыла вместе со своим женихом Марком Эммсом, с которым они решили прогуляться по городу до официальной части фестиваля.

Влюбленная пара арендовала водное такси, чтобы вместе исследовать Венецию. Именно во время прогулки на лодке папарацци и подловили Беллу и Марка.

25-летняя актриса для совместного отдыха и прогулки выбрала повседневный наряд, который дополнила аксессуарами. Белла надела короткие синие джинсовые шорты, которые отлично подчеркнули ее длинные ноги, особенно в сочетании с бежевыми туфлями на высоких каблуках, и простую белую футболку.

Весь свой образ Торн "усилила" гламурными и яркими аксессуарами: солнцезащитными очками Gucci, голубой сумкой с принтом под змеиную кожу, а также ярким золотым кулоном с крестом и несколькими браслетами.

Короткие шорты отлично подчеркнули длинные ноги актрисы Фото: Getty Images

Белла Торн продемонстрировала стильный образ в Венеции Фото: Getty Images

Свой образ Торн дополнила множеством золотых акссесуаров Фото: Getty Images

Актриса была приветливой и в хорошем настроении Фото: Getty Images

Белла Торн с женихом Марком Эммсом Фото: Getty Images

Белла Торн и Марк Эммс впервые встретилась в 2022 году во время посещения дня рождения Кары Делевинь на Ибице и начала встречаться в августе того же года. Спустя девять месяцев после знакомства, в мае 2023 года, Марк позвал актрису замуж, и та согласилась.

Ранее "Телеграф" сообщал о других звездных гостях международного кинофестиваля в Венеции. Актер Джордж Клуни посетил событие вместе с супругой Амаль в роскошном платье.