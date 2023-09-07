Леонардо Ді Капріо застали за поцілунками з 25-річною моделлю Вітторією Черетті: як вона виглядає (фото, відео)

48-річний американський актор залишається вірним своїм уподобанням

Голлівудську зірку Леонардо Ді Капріо, який зробив пожертву для українців, що постраждали від війни, помітили в Іспанії з його, за чутками, новою коханою. Пара потрапила на камеру на вечірці у нічному клубі на Ібіці.

На відео, ексклюзивно отриманому Page Six, видно, як 25-річна італійська топ-модель Вітторія Черетті обіймається та цілується з 48-річним кумиром публіки. Відео було знято у клубі Hï Ibiza близько 4:30 ранку 9 серпня.

Ді Капріо виглядав непомітно у своїй звичайній чорній бейсболці та чорній футболці. Черетті в блискучому топі на одне плече і високим хвостом обіймалася з актором, що притулився до стіни. Відео потім переходить до натовпу в клубі та знову повертається до парочки в кутку.

Джерело: Page Six

Джерело: Page Six

Особисте життя Ді Капріо широко висвітлюють ЗМІ. У 1990-х він зустрічався з данською моделлю Геленою Крістенсен, у 2000-х — з бразильською моделлю Жизеллю Бюндхен та ізраїльською моделлю Бар Рафаелі, після 2010 року з американською моделлю Ерін Гізертон, німецькою моделлю Тоні Гаррн, американською моделлю Келли Рорбах. Троє з них — Крістенсен, Бюндхен і Гізертон — були "ангелами" Victoria’s Secret. З 2018 перебував у відносинах з американською фотомоделлю Каміллою Морроне, з якою розійшовся 2022 року. На той момент їй було 25 років.

25-річна Вітторія Черетті розпочала свою кар’єру, взявши участь у конкурсі Elite Model Look у 2012 році. Дебютом моделі на подіумі став показ Dolce & Gabbana весна-літо 2014.

Модель брала участь у безлічі показів знаменитих брендів у Нью-Йорку, Лондоні, Мілані та Парижі — Chanel, Burberry, Versace, Roberto Cavalli, Dior, Valentino, Louis Vuitton, Lanvin, Yves Saint Laurent, Givenchy та інших. На свіжих фото та відео Черетті в Instagram вона рекламує Gucci.

Gucci, осінньо-зимовий сезон 2023. Джерело: instagram.com/vittoria

Раніше ми писали, що зіркова пара Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе вперше з’явилися разом на публіці. Вони були помічені на стадіоні в Інглвуді, де відбувся заключний концерт туру Бейонсе.