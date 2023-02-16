Леонардо Ді Капріо пожертвував гроші Україні: кому вирішив допомогти актор

Популярний актор не залишився осторонь бід українців, що постраждали від війни

Україну у боротьбі з російським агресором підтримує багато голлівудських зірок. Зірка "Ігор престолів" Джек Глісон привіз пікап для ЗСУ, а легендарний актор Леонардо Ді Капріо зробив пожертву до благодійного фонду першої леді Олени Зеленської.

Інформація про це з’явилася на сторінці Фундації Олени Зеленської у Фейсбук у четвер, 16 лютого. Організація дякує акторові за надану підтримку. Кошти спрямують на підтримку дітей, які найбільше постраждали від війни.

У Фонді докладніше розповіли, кому саме допоможуть гроші Ді Капріо. Зокрема, йдеться про дівчинку Віку з родини Рідних, яка має психічний розлад. Насилу дитину евакуювали з Херсона. Підтримають юну переселенку Віолетту Ханадаєву, якій довелося двічі зустрінути війну. Частину коштів направлять для підтримки дитячого будинку сімейного типу Олешко, який залишився без даху над головою, доки батько захищає Україну на фронті.

"Дякую, Леонардо, за те, що приєдналися до Фундації Олени Зеленської. Тільки разом ми зможемо змінити життя", — йдеться у публікації.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за Україну виступили багато зірок світової величини. Особисто приїжджали до нашої країни під час повномасштабної війни голлівудська зірка Анджеліна Джолі, популярна актриса Джесіка Честейн та "зразковий самець" Бен Стіллер.