Леонардо Ди Каприо застали за поцелуями с 25-летней моделью Витторией Черетти: как она выглядит (фото, видео)

48-летний американский актер себе не изменяет

Голливудскую звезду Леонардо Ди Каприо, который сделал пожертвование для украинцев, пострадавших от войны, заметили в Испании с его, по слухам, новой возлюбленной. Пара попала на камеру на вечеринке в ночном клубе на Ибице.

На видео, эксклюзивно полученном Page Six, видно, как 25-летняя итальянская топ-модель Виттория Черетти обнимается и целуется с 48-летним кумиром публики. Видео было снято в клубе Hï Ibiza около 4:30 утра 9 августа.

Ди Каприо выглядел неприметно в свой обычной черной бейсболке и черной футболке. Черетти в блестящем топе на одно плечо и высоким хвостом обнималась с актером, который прислонился к стене. Видео затем переходит к толпе в клубе и снова возвращается к парочке в углу.

Источник: Page Six

Источник: Page Six

Личную жизнь Ди Каприо широко освещают СМИ. В 1990-х он встречался с датской моделью Хеленой Кристенсен, в 2000-х — с бразильской моделью Жизелью Бюндхен и израильской моделью Бар Рафаэли, после 2010 года с американской моделью Эрин Хизертон, немецкой моделью Тони Гаррн, американской моделью Келли Рорбах. Трое из них — Кристенсен, Бюндхен и Хизертон — были "ангелами" Victoria's Secret. С 2018 состоял в отношениях с американской фотомоделью Камиллой Морроне, с которой расстался в 2022 году. На тот момент ей было 25 лет.

25-летняя Виттория Черетти начала свою карьеру, приняв участие в конкурсе Elite Model Look в 2012 году. Дебютом модели на подиуме стал показ Dolce & Gabbana весна-лето 2014.

Модель принимала участие во множестве показов знаменитых брендов в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже — Chanel, Burberry, Versace, Roberto Cavalli, Dior, Valentino, Louis Vuitton, Lanvin, Yves Saint Laurent, Givenchy и ряда других. На свежих фото и видео Черетти в Instagram она рекламирует Gucci.

Gucci, осенне-зимний сезон 2023. Источник: instagram.com/vittoria

Ранее мы писали, что звездная пара Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе впервые появились вместе на публике. Они были замечены на стадионе в Инглвуде, где прошел заключительный концерт тура Бейонсе.