Зірка "П’ятдесят відтінків сірого" Дакота Джонсон здивувала виходом у химерній сукні в рибах (фото)

Акторка з’явилася на прем’єрі фільму за її участю

Популярна американська актриса Дакота Джонсон, зірка фільмів із серії "П’ятдесят відтінків сірого" вийшла на публіку у незвичайному вбранні. Виконавиця ролі Анастейші Стіл одягла сукню з малюнками риб.

Як повідомляє "Телеграф", 33-річна знаменитість відвідала прем’єру фільму "Даддіо" (Daddio) під час Міжнародного кінофестивалю у Торонто. Захід відбувся минулої неділі, 10 вересня.

Так, для події Дакота Джонсон обрала напівпрозору довгу сукню. Особливим її образ зробив незвичайний принт: тканину прикрашають малюнки риб. Доповнюють лук зірки прикраси – підвіска та кулон із зеленим камінням. Завершують образ босоніжки сливового відтінку.

Джонсон не стала робити складну зачіску, а розпустила локони. Фірмовий чубчик – частина іміджу актриси. Зірка злегка підкреслила очі та губи косметикою, але від яскравого макіяжу відмовилася.

Стильний образ Джонсон. Фото: Getty Images

Фірмовий чубчик актриси. Фото: Getty Images

Химерний принт сукні. Фото: Getty Images

Daddio – драма у жанрі роуд-муві (так зване дорожнє кіно). Дакота Джонсон грає одну з ключових ролей у картині разом із актором Шоном Пенном. На фотосесії вони позували разом із продюсеркою та сценаристкою фільму Крісті Холл.

Дакота Джонсон, Шон Пенн та Крісті Хол. Фото: Getty Images

До речі, Шон Пенн – великий друг України. Американський актор і режисер днями відвідав Саміт перших леді та джентльменів у Києві. Ба більше, він закликав повністю озброїти українців ще вчора.