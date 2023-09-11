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Зірка "П’ятдесят відтінків сірого" Дакота Джонсон здивувала виходом у химерній сукні в рибах (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Дакота Джонсон експериментує зі стилем Новина оновлена 11 вересня 2023, 17:29
Дакота Джонсон експериментує зі стилем. Фото Getty Images

Акторка з’явилася на прем’єрі фільму за її участю

Популярна американська актриса Дакота Джонсон, зірка фільмів із серії "П’ятдесят відтінків сірого" вийшла на публіку у незвичайному вбранні. Виконавиця ролі Анастейші Стіл одягла сукню з малюнками риб.

Як повідомляє "Телеграф", 33-річна знаменитість відвідала прем’єру фільму "Даддіо" (Daddio) під час Міжнародного кінофестивалю у Торонто. Захід відбувся минулої неділі, 10 вересня.

Так, для події Дакота Джонсон обрала напівпрозору довгу сукню. Особливим її образ зробив незвичайний принт: тканину прикрашають малюнки риб. Доповнюють лук зірки прикраси – підвіска та кулон із зеленим камінням. Завершують образ босоніжки сливового відтінку.

Джонсон не стала робити складну зачіску, а розпустила локони. Фірмовий чубчик – частина іміджу актриси. Зірка злегка підкреслила очі та губи косметикою, але від яскравого макіяжу відмовилася.

Дакота Джонсон
Стильний образ Джонсон. Фото: Getty Images
Дакота Джонсон
Фірмовий чубчик актриси. Фото: Getty Images
Дакота Джонсон
Химерний принт сукні. Фото: Getty Images

Daddio – драма у жанрі роуд-муві (так зване дорожнє кіно). Дакота Джонсон грає одну з ключових ролей у картині разом із актором Шоном Пенном. На фотосесії вони позували разом із продюсеркою та сценаристкою фільму Крісті Холл.

Дакота Джонсон, Шон Пенн, Крісті Хол
Дакота Джонсон, Шон Пенн та Крісті Хол. Фото: Getty Images

До речі, Шон Пенн – великий друг України. Американський актор і режисер днями відвідав Саміт перших леді та джентльменів у Києві. Ба більше, він закликав повністю озброїти українців ще вчора.

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