Звезда "Пятьдесят оттенков серого" Дакота Джонсон удивила выходом в причудливом платье в рыбах (фото)

Актриса появилась на премьере фильма с ее участием

Популярная американская актриса Дакота Джонсон, звезда фильмов из серии "Пятьдесят оттенков серого" вышла на публику в необычном наряде. Исполнительница роли Анастейши Стил надела платье с рисунками рыб.

Как сообщает "Телеграф", 33-летняя знаменитость посетила премьеру фильма "Даддио" (Daddio) во время Международного кинофестиваля в Торонто. Мероприятие состоялось в минувшее воскресенье, 10 сентября.

Так, для события Дакота Джонсон выбрала полупрозрачное длинное платье. Особенным ее образ сделал необычный принт: ткань украшают рисунки рыб. Дополняют лук звезды украшения – подвеска и кулон с зелеными камнями. Завершают образ босоножки сливового оттенка.

Джонсон не стала делать сложную прическу, а распустила локоны. Фирменная челка – часть имиджа актрисы. Звезда слега подчеркнула глаза и губы косметикой, но от броского макияжа отказалась.

Стильный образ Джонсон. Фото: Getty Images

Фирменная челка актрисы. Фото: Getty Images

Причудливый принт платья. Фото: Getty Images

Daddio — драма в жанре роуд-муви (так называемое дорожное кино). Дакота Джонсон играет одну из ключевых ролей в картине вместе с актером Шоном Пенном. На фотосессии они позировали вместе с продюсером и сценаристом фильма Кристи Холл.

Дакота Джонсон, Шон Пенн и Кристи Холл. Фото: Getty Images

К слову, Шон Пенн – большой друг Украины. Американский актер и режиссер на днях посетил Саммит первых леди и джентльменов в Киеве. Более того, он призвал полностью вооружить украинцев еще вчера.