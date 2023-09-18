"Моя приїхала": Тарас Цимбалюк поділився кадрами ніжних обіймів зі своєю коханою (фото)

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" повеселив милими світлинами з Готочкіною

Відомий український актор театру і кіно Тарас Цимбалюк не припиняє розхвалювати свою дівчину перед прихильниками. Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" зустрічається з українською ресторатором і власницею бренду одягу Світланою Готочкіною.

У соцмережі Інстаграм артист написав, що його кохана повернулась додому до України. Як відомо, певний час Готочкіна знаходилась за кордоном.

"Моя приїхала", — повідомив Тарас Цимбалюк своїм підписникам у соцмережі. Свій допис актор доповнив світлинами, на яких пара безтурботно лежить на ліжку і ніжно обіймається. Кадри вийшли дуже милими і одночасно кумедними.

У коментарях користувачі зазначили, що на знімках Цимбалюк і Готочкіна мають дуже закоханий та щасливий вигляд. "Одразу видно, що від щастя розриває) особливо на останньому фото. Класні", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, що раніше актор Тарас Цимбалюк був одружений з візажисткою Тіною Антоненко, проте в червні 2022 року він розлучився зі своєю дружиною, з якою пробув у стосунках близько чотирьох років. Зазначимо, що у шлюбі вони не прожили й року.