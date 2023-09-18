"Моя приехала": Тарас Цымбалюк поделился кадрами нежных объятий со своей любимой (фото)

Звезда сериала "Поймать Кайдаша" порадовал милыми фотографиями с Готочкиной

Известный украинский актер театра и кино Тарас Цымбалюк не перестает расхваливать свою девушку перед поклонниками. Звезда сериала "Поймать Кайдаша" встречается с украинским ресторатором и владелицей бренда одежды Светланой Готочкиной.

В соцсети Инстаграм артист написал, что его возлюбленная вернулась домой в Украину. Как известно, некоторое время Готочкина находилась за границей.

"Моя приехала", — сообщил Тарас Цымбалюк своим подписчикам в соцсети. Свое сообщение актер дополнил фотографиями, на которых пара беззаботно лежит на кровати и нежно обнимается. Кадры получились очень милыми и одновременно смешными.

В комментариях пользователи отметили, что на снимках Цымбалюк и Готочкина выглядят очень влюбленными и счастливыми. "Сразу видно, что от счастья разрывает) особенно на последнем фото. Классные", — пишут в сети.

Напомним, что ранее актер Тарас Цымбалюк был женат на визажистке Тине Антоненко, однако в июне 2022 года он расстался со своей женой, с которой пробыл в отношениях около четырех лет. Отметим, что в браке они не прожили и года.