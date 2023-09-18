Зірка "Попелюшки" Лілі Джеймс похизувалась сталевим пресом на Тижні моди в Лондоні (фото)

Актриса продемонструвала не лише чудову фігуру, а й бездоганне почуття стилю

У Лондоні на Тижні мод зібралося чимало зіркових гостей, у тому числі супермодель Сінді Кроуфорд. На одному з показів з’явилася зірка "Попелюшки" та "Аббатство Даунтон", 34-річна британська актриса Лілі Джеймс.

Як повідомляє "Телеграф", актриса відвідала презентацію нової колекції британського модельєра Ердема Мораліоглу. Захід проходив минулої неділі, 17 вересня 2023 року.

Так, для події Джеймс обрала трендову спідницю зі складками чорного кольору й укорочений сірий джемпер з вишивкою, який оголив сталевий прес знаменитості. Актриса доповнила стильне вбрання чорними босоніжками зі стрічками, пов’язаними навколо щиколотки.

Розкішні локони Лілі обрамляють її обличчя. Актриса не стала робити яскравий макіяж, а трохи підкреслила очі коричневими тінями. Особливістю образу стали ефектні сережки. Разом з іншими відомими персонами "Попелюшка" займала перший ряд, спостерігаючи за виходом моделей.

Стильний образ актриси. Фото: Getty Images

Лілі Джеймс показала підтягнутий торс. Фото: Getty Images

Зірка показала, як носити трендові спідницю та босоніжки. Фото: Getty Images

"Попелюшка" з радістю позувала перед камерами. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" писав, що до Лондона прибула і модель plus-size Ешлі Грем. Власниця титулу "Найсексуальніша жінка року" викликала фурор у короткій сукні на вечірці з нагоди святкування параду моди Vogue World.