Звезда "Золушки" Лили Джеймс похвасталась стальным прессом на Неделе моды в Лондоне (фото)
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Актриса продемонстрировала не только отличную фигуру, но и безупречное чувство стиля
В Лондоне на Неделе мод собралось немало звездных гостей, в том числе супермодель Синди Кроуфорд. На одном из показов появилась звезда "Золушки" и "Аббатство Даунтон", 34-летняя британская актриса Лили Джеймс.
Как сообщает "Телеграф", актриса посетила презентацию новой коллекции британского модельера Эрдема Моралиоглу. Мероприятие проходило в минувшее воскресенье, 17 сентября 2023 года.
Так, для события Джеймс выбрала трендовую юбку со сборками черного цвета и укороченный серый джемпер с вышивкой, который обнажил стальной пресс знаменитости. Актриса дополнила стильный наряд черными босоножками с лентами, обвязанными вокруг щиколотки.
Роскошные локоны Лили обрамляют ее лицо. Актриса не стала делать яркий макияж, а слегка подчеркнула глаза коричневыми тенями. Особенностью образа стали эффектные серьги. Вместе с другими известными персонами "Золушка" занимала первый ряд, наблюдая за выходом моделей.
Ранее "Телеграф" писал, что в Лондоне прибыла и модель plus-size Эшли Грэм. Обладательница титула "Самая сексуальная женщина года" произвела фурор в коротком платье на вечеринке по случаю празднования парада моды Vogue World.