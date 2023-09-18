Звезда "Золушки" Лили Джеймс похвасталась стальным прессом на Неделе моды в Лондоне (фото)

Актриса продемонстрировала не только отличную фигуру, но и безупречное чувство стиля

В Лондоне на Неделе мод собралось немало звездных гостей, в том числе супермодель Синди Кроуфорд. На одном из показов появилась звезда "Золушки" и "Аббатство Даунтон", 34-летняя британская актриса Лили Джеймс.

Как сообщает "Телеграф", актриса посетила презентацию новой коллекции британского модельера Эрдема Моралиоглу. Мероприятие проходило в минувшее воскресенье, 17 сентября 2023 года.

Так, для события Джеймс выбрала трендовую юбку со сборками черного цвета и укороченный серый джемпер с вышивкой, который обнажил стальной пресс знаменитости. Актриса дополнила стильный наряд черными босоножками с лентами, обвязанными вокруг щиколотки.

Роскошные локоны Лили обрамляют ее лицо. Актриса не стала делать яркий макияж, а слегка подчеркнула глаза коричневыми тенями. Особенностью образа стали эффектные серьги. Вместе с другими известными персонами "Золушка" занимала первый ряд, наблюдая за выходом моделей.

Стильный образ актрисы. Фото: Getty Images

Лили Джеймс показала подтянутый торс. Фото: Getty Images

Звезда показала, как носить трендовые юбку и босоножки. Фото: Getty Images

"Золушка" с радостью позировала перед камерами. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" писал, что в Лондоне прибыла и модель plus-size Эшли Грэм. Обладательница титула "Самая сексуальная женщина года" произвела фурор в коротком платье на вечеринке по случаю празднования парада моды Vogue World.