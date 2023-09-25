Вінтаж від кутюр із глибоким декольте: 54-річна Кейт Бланшетт захопила стильним вбранням від Armani (фото)

Ікона Голлівуду вийшла у світ у комбінезоні з колекції осінь/зима 2009

Оскароносна голлівудська зірка Кейт Бланшетт взяла участь у показі колекції Giorgio Armani весна/літо 2024 року на Тижні моди в Мілані.

У неділю, 24 вересня, знаменитість з’явилася на публіці у стильному чорному комбінезоні з паєтками, що сидів на ній як влитий. Портал vogue зазначає, що її вбрання не було "попереднім переглядом" нової колекції Армані, а скоріше перлиною з його архіву від кутюр.

Цей прикрашений паєтками комбінезон глибокого чорного кольору – з колекції осінь/зима 2009 року. Ще в червні Кейт Бланшетт одягала це ж вінтажне вбрання, щоб отримати статуетку на кінофестивалі в Палм-Спрінгсі (США, Каліфорнія) за головну роль у музичній драмі 2022 року "Тар".

Увагу публіки знову привернули глибоке декольте, ліф у стилі смокінга та оригінальні рукави комбінезона. Знаменитість доповнила свій образ чорними черевиками з гострим носком на шпильці.

Ще у 2020 році на Венеціанському кінофестивалі 54-річна зірка, яка отримала два "Оскари" за ролі у фільмах "Авіатор" (2005) і "Жасмин" (2014), зобов’язалася носити тільки образи зі свого наявного — щоправда, великого та розкішного гардероба. "Це шикарно повторювати!" — сказала її стиліст Елізабет Стюарт.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

З того часу вибір вінтажного або раніше одягненого вбрання для появи перед спалахами фотокамер увійшов у звичку Кейт Бланшетт. Це ще один доказ того, що виглядати надзвичайно на червоній доріжці не обов’язково означає одягати щось нове.

Раніше ми писали, що Джесіка Альба, що не старіє, захопила публіку своїм несподіваним аутфітом у Лос-Анджелесі. 42-річна зірка "Фантастичної четвірки" начебто зійшла з полиці, на якій красується колекція найрозкішніших ляльок.