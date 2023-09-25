Винтаж от кутюр с глубоким декольте: 54-летняя Кейт Бланшетт восхитила стильным нарядом от Armani (фото)

Икона Голливуда вышла в свет в комбинезоне из коллекции осень/зима 2009

Оскароносная голливудская звезда Кейт Бланшетт приняла участие в показе коллекции Giorgio Armani весна/лето 2024 года на Неделе моды в Милане.

В воскресенье, 24 сентября, знаменитость появилась на публике в стильном черном комбинезоне с пайетками, который сидел на ней как влитой. Портал vogue отмечает, что ее наряд не был "предварительным просмотром" новой коллекции Армани, а скорее жемчужиной из его архива от кутюр.

Этот украшенный пайетками комбинезон глубокого черного цвета — из коллекции осень/зима 2009 года. Еще в июне Кейт Бланшетт надевала этот же винтажный наряд, чтобы получить статуэтку на кинофестивале в Палм-Спрингсе (США, Калифорния) за главную роль в музыкальной драме 2022 года "Тар".

Внимание публики вновь привлекли глубокое декольте, лиф в стиле смокинга и оригинальные рукава комбинезона. Знаменитость дополнила свой образ черными туфлями с острым носком на высоком каблуке.

Еще в 2020 году на Венецианском кинофестивале 54-летняя звезда, получившая два "Оскара" за роли в фильмах "Авиатор" (2005) и "Жасмин" (2014), обязалась носить только образы из своего существующего — правда, большого и роскошного — гардероба. "Это шикарно повторять!" — сказала ее стилист Элизабет Стюарт.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

С тех пор выбор винтажного или ранее надетого наряда для появления перед вспышками фотокамер вошел у Кейт Бланшетт в привычку. Это еще одно доказательство того, что выглядеть сногсшибательно на красной дорожке не обязательно означает надевать что-нибудь новое.

Ранее мы писали, что нестареющая Джессика Альба восхитила публику своим неожиданным аутфитом в Лос-Анджелесе. 42-летняя звезда "Фантастической четверки" как будто сошла с полки, на которой красуется коллекция самых роскошных кукол.