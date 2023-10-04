Не робіть це в Єрофєєв день 4 жовтня, якщо не хочете бути ошуканими

Не можна цього дня перевантажувати себе фізичною роботою

Згідно з новим церковним календарем, у середу, 4 жовтня (раніше 17 жовтня), християни проводять читання молитов на згадку про святого мученика Ієрофєя, який проживав у I столітті в Афінах. У народі святкують свято — Єрофєєв день.

За переказами, це день, коли нечиста сила сягає свого дикого розгулу. Наші пращури вірили, що в цей період лісовики валять дерева, заплутують траву у вузли, ганяють по лісі звірів і видають свист, чутний по всій окрузі. Проте надвечір вони йдуть під землю і прокидаються лише наступної весни.

У Єрофєєв день жінки проводили час у спокійних заняттях по дому: вони прибирали та готували їжу. Чоловіки перевіряли своє рибальське та мисливське спорядження. Крім того, наші предки витягували цього дня зимовий одяг зі скринь, щоб захистити себе від морозів, а також розміщували часник та цибулю в оселях, щоб відганяти нещастя та біди.

4 жовтня повно прикмет про погоду. Вважається, що якщо снігурі раптом заспівають цього дня, то це віщує наближення негоди. Якщо ж ворони збираються в зграї і сидять, каркаючи один на одного, це говорить про швидке погіршення погоди.

Що не можна робити 4 жовтня

Вінчатися, грати весілля — шлюби будуть невдалими.

Говорити і навіть думати про погане — погані думки притягують його з подвоєною силою.

Багато працювати — користі від цього не буде.

Піддаватися на чужі вмовляння — можуть обдурити.

Раніше ми опублікували календар вихідних на жовтень 2023 року. Цей місяць приніс українцям 22 свята, серед яких як державні, так і міжнародні.