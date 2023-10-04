Не делайте это в Ерофеев день 4 октября, если не хотите быть обманутыми

Нельзя в этот день перегружать себя физической работой

Согласно новому церковному календарю, в среду, 4 октября (ранее 17 октября), христиане проводят чтение молитв в память о святом мученике Иерофее, проживавшем в I веке в Афинах. В народе отмечают праздник — Ерофеев день.

По преданиям, это день, когда нечистая сила уходит в свой дикий разгул. Наши предки верили, что в этот период лешие валят деревья, запутывают траву в узлы, гоняют по лесу зверей и издают свист, слышный по всей округе. Однако к вечеру они уходят под землю и просыпаются только к следующей весне.

В Ерофеев день женщины проводили время в спокойных занятиях по дому: они убирались и готовили еду. Мужчины проверяли свое рыболовное и охотничье снаряжение. Кроме того, наши предки извлекали в этот день зимнюю одежду из сундуков, чтобы защитить себя от морозов, а также размещали чеснок и лук в домах, чтобы отгонять несчастья и беды.

4 октября полно примет о погоде. Считается, что если снегири вдруг запоют в этот день, то это предвещает приближение ненастья. Если же вороны собираются в стаи и сидят, каркая друг на друга, это говорит о скором ухудшении погоды.

Что нельзя делать 4 октября

Венчаться, играть свадьбы — браки будут неудачными.

Говорить и даже думать о плохом — дурные мысли притягивают его с удвоенной силой.

Много работать — толку от этого не будет.

Поддаваться на чужие уговоры — могут обмануть.

Ранее мы опубликовали календарь выходных на октябрь 2023. Этот месяц принес украинцам 22 праздника, среди которых как государственные, так и международные.