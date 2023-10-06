Рус

Дружина-вебкамщиця коміка Слави Комісаренко вперше прокоментувала інтимний скандал

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Чи вдасться парі після такого скандалу зберегти шлюб, невідомо Новина оновлена 06 жовтня 2023, 16:33
Чи вдасться парі після такого скандалу зберегти шлюб, невідомо. Фото Соцсети

Юлія Шашкова зізналася, що вона справді у минулому підробляла у вебкамі, але й знайшла собі виправдання у відсутності сексуального виховання у своєму житті

Днями у соціальних мережах пролунав скандал навколо білоруського коміка Слави Комісаренко, який підтримав Україну, та його новоспеченої дружини українки Юлії Шашкової. Пара нещодавно одружилася і під час медового місяця в мережі розкрився факт про вебкам-минуле дівчини, про що комік не здогадувався.

Слава Комісаренко не став мовчати після такого приниження, він зізнався шанувальникам, що не знав про "темне минуле" своєї обраниці. Більше того, коли спитав у Юлії прямо, вона йому збрехала.

Тепер же Шашкова вперше прокоментувала скандал. Дівчина зізналася, що такий факт є в її минулому, проте робота у секс-індустрії була недовгою.

Комік Слава Комісаренко

"Багато років тому я підробляла вебкам-моделлю. Це тривало кілька тижнів і до сьогодні цей епізод практично стерся з моєї пам’яті. Але сталося те, що сталося. І значить так мало статися. Я пробачила собі цю помилку і на цьому ставлю крапку у всій цій історії", — написала Юлія Шашкова у своєму телеграм-каналі.

Що зараз із стосунками та шлюбом Комісаренка та Шашкової не відомо, як і те, чи стане цей факт причиною розлучення, чи комік вибачить кохану.

Слава Комісаренко та Юлія Шашкова

Раніше "Телеграф" розповідав, як Слава Комісаренко після весілля дізнався про еротичне минуле його дружини. Правду артисту донесли користувачі мережі.

Теги:
#Секс-скандал #Слава Комісаренко #Юлія Шашкова