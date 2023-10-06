Дружина-вебкамщиця коміка Слави Комісаренко вперше прокоментувала інтимний скандал

Юлія Шашкова зізналася, що вона справді у минулому підробляла у вебкамі, але й знайшла собі виправдання у відсутності сексуального виховання у своєму житті

Днями у соціальних мережах пролунав скандал навколо білоруського коміка Слави Комісаренко, який підтримав Україну, та його новоспеченої дружини українки Юлії Шашкової. Пара нещодавно одружилася і під час медового місяця в мережі розкрився факт про вебкам-минуле дівчини, про що комік не здогадувався.

Слава Комісаренко не став мовчати після такого приниження, він зізнався шанувальникам, що не знав про "темне минуле" своєї обраниці. Більше того, коли спитав у Юлії прямо, вона йому збрехала.

Тепер же Шашкова вперше прокоментувала скандал. Дівчина зізналася, що такий факт є в її минулому, проте робота у секс-індустрії була недовгою.

"Багато років тому я підробляла вебкам-моделлю. Це тривало кілька тижнів і до сьогодні цей епізод практично стерся з моєї пам’яті. Але сталося те, що сталося. І значить так мало статися. Я пробачила собі цю помилку і на цьому ставлю крапку у всій цій історії", — написала Юлія Шашкова у своєму телеграм-каналі.

Що зараз із стосунками та шлюбом Комісаренка та Шашкової не відомо, як і те, чи стане цей факт причиною розлучення, чи комік вибачить кохану.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Слава Комісаренко після весілля дізнався про еротичне минуле його дружини. Правду артисту донесли користувачі мережі.