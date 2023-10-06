Жена-вебкамщица комика Славы Комиссаренко впервые прокомментировала интимный скандал

Юлия Шашкова призналась, что она действительно в прошлом подрабатывала в вебкаме, но и нашла себе оправдание в отсутствии сексуального воспитания в своей жизни.

На днях в социальных сетях прогремел скандал вокруг белорусского комика Славы Комиссаренко, который поддержал Украину, и его новоиспеченной жены украинки Юлии Шашковой. Пара недавно поженилась и во время медового месяца в сети вскрылся факт о вебкам-прошлом девушки, о чем комик не догадывался.

Слава Комиссаренко не стал молчать после такого унижения, он признался поклонникам, что не знал о "темном прошлом" своей избранницы. Более того, когда спросил у Юлии прямо, она ему соврала.

Теперь же Шашкова впервые прокомментировала скандал. Девушка призналась, что такой факт есть в ее прошлом, однако, работа в секс-индустрии была недолгой.

"Много лет назад я подрабатывала вебкам моделью. Это длилось несколько недель и до сегодняшних дней этот эпизод практически стерся из моей памяти. Но произошло то, что произошло. И значит так должно было случиться. Я простила себе эту ошибку и на этом ставлю точку всей этой истории", — написала Юлия Шашкова в своем телеграмм-канале.

Что сейчас с отношениями и браком Комиссаренко и Шашковой не известно, как и то, станет ли этот факт причиной расставания, или комик простит возлюбленную.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Слава Комиссаренко после свадьбы узнал об эротическом прошлом его жены. Правду артисту донесли пользователи сети.