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Показала фігуру у всій красі: Ніколь Шерзінгер у "голій сукні" сяяла на вечірці в Лондоні (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Ніколь Шерзінгер у чудовій формі Новина оновлена 16 жовтня 2023, 17:53
Ніколь Шерзінгер у чудовій формі. Фото Getty Images

Знаменитість вміє справити враження ефектним вбранням

Популярна американська співачка Ніколь Шерзінгер, яка має українське коріння, захопила появою в "голій сукні" від англійського дизайнера Джуліана Макдональда. Колишня солістка Pussycat Dolls любить відверті вбрання і зі смаком підкреслює свою підтягнуту фігуру.

Як повідомляє Daily Mail, 45-річна Ніколь Шерзінгер презентувала своє нове шоу Sunset Boulevard. З цієї нагоди знаменитість зібрала акторів на вечірку у Лондоні. Сама актриса у постановці виконала роль Норми Десмонд, роботу схвально оцінили критики.

Так, для святкового заходу співачка підібрала гламурну сукню, розшиту камінням. Оголена спина, ефектне декольте та спокусливий розріз демонструють розкішні форми Шерзінгер.

Доповнюють вбрання сріблясті туфлі на підборах. Волосся зірки зібране у високий хвіст, а акцентом макіяжу стала бордова помада.

Ніколь Шерзінгер
Розкішний образ. Фото: Getty Images
Ніколь Шерзінгер
Зірка у чудовій формі. Фото: Getty Images
Ніколь Шерзінгер
Ніколь затьмарила на вечірці всіх. Фото: Getty Images

Нагадаємо, влітку стало відомо, що 45-річна Ніколь Шерзінгер вперше вийде заміж. Обранцем зірки став колишній гравець регбі, 38-річний Том Еванс. Відносини коханих тривають останні чотири роки, у червні чоловік зробив співачці пропозицію руки та серця.

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