Показала фигуру во всей красе: Николь Шерзингер в "голом платье" блистала на вечеринке в Лондоне (фото)

Знаменитость умеет произвести впечатление эффектным нарядом

Популярная американская певица Николь Шерзингер, у которой есть украинские корни, восхитила появлением в "голом платье" от английского дизайнера Джулиана Макдональда. Бывшая солистка Pussycat Dolls любит откровенные наряды и со вкусом подчеркивает свою подтянутую фигуру.

Как сообщает Daily Mail, 45-летняя Николь Шерзингер презентовала свое новое шоу Sunset Boulevard. По этому случаю знаменитость собрала актеров на вечеринку в Лондоне. Сама актриса в постановке исполнила роль Нормы Десмонд, работу одобрительно оценили критики.

Так, для праздничного мероприятия певица подобрала гламурное платье, расшитое камнями. Оголенная спина, эффектное декольте и соблазнительный разрез демонстрируют роскошные формы Шерзингер.

Дополняют наряд серебристые туфли на каблуке. Волосы звезды собраны в высокий хвост, а акцентом макияжа стала бордовая помада.

Роскошный образ. Фото: Getty Images

Звезда в отличной форме. Фото: Getty Images

Николь затмила на вечеринке всех. Фото: Getty Images

Напомним, летом стало известно, что 45-летняя Николь Шерзингер впервые выйдет замуж. Избранником звезды стал бывший игрок регби, 38-летний Том Эванс. Отношения возлюбленных длятся последние четыре года, в июне мужчина сделал певице предложение руки и сердца.