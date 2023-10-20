Шарлотта вже не та: який зараз має вигляд 58-річна зірка "Сексу у великому місті" Крістін Девіс (фото)

Актриса пошкодувала, що робила уколи краси

Американська актриса Крістін Девіс прославилася завдяки ролі чарівної Шарлотти у серіалі "Секс у великому місті". Більш яскравих робіт у фільмографії зірки не сталося, натомість вона активно долучається до гуманітарних місій.

Так, 58-річна Крістін Девіс стала лауреатом гуманітарної премії Action Against Hunger, про це стало відомо на гала-концентрі 19 жовтня 2023 року в Нью-Йорку. Ця гуманітарна організація бореться з голодом у всьому світі.

На урочистості Крістін з’явилася в елегантному образі. На актрисі чорна вечірня сукня, прикрашена паєтками та сіточкою. Доповнюють ансамбль туфлі з гострим носком, стильний клатч та прикраси.

Звичайно, від часів показу культового серіалу ("Секс у великому місті" транслювався з 1998 по 2004 роки) знаменитість помітно змінилася. У лютому 2023 року Крістін виповнилося 58 років. Девіс не приховує, що зверталася до фахівців косметології. Однак ботокс і філери не завжди давали добрий результат, про що актриса шкодувала. Крім того, Крістін зізнавалася, що мала проблеми із алкоголем.

Крістін Девіс зараз

58-річна Крістін Девіс. Фото: Getty Images

Стильний образ актриси. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що інша зірка "Сексу у великому місті", Сара Джесіка Паркер, відмовилася від пластики. Нещодавно актриса відвідала відомий театр у Нью-Йорку.