Шарлотта уже не та: как сейчас выглядит 58-летняя звезда "Секса в большом городе" Кристин Дэвис (фото)

Актриса пожалела, что делала уколы красоты

Американская актриса Кристин Дэвис прославилась благодаря роли очаровательной Шарлотты в сериале "Секс в большом городе". Более ярких работ в фильмографии звезды не случилось, зато она активно приобщается к гуманитарным миссиям.

Так, 58-летняя Кристин Дэвис стала лауреатом гуманитарной премии Action Against Hunger, об этом стало известно на гала-концентре 19 октября 2023 года в Нью-Йорке. Данная гуманитарная организация борется с голодом по всему миру.

На торжестве Кристин появилась в элегантном образе. На актрисе черное вечернее платье, украшенное пайетками и сеточкой. Дополняют ансамбль туфли с острым носком, стильный клатч и украшения.

Конечно, со времен показа культового сериала ("Секс в большом городе" транслировался с 1998 по 2004 годы) знаменитость заметно изменилась. В феврале 2023 года Кристин исполнилось 58 лет. Дэвис не скрывает, что прибегала к специалистам косметологии. Однако ботокс и филлеры не всегда давали хороший результат, о чем актриса жалела. Кроме того, Кристин признавалась, что имела проблемы с алкоголем.

Кристин Дэвис сейчас

58-летняя Кристин Дэвис. Фото: Getty Images

Стильный образ актрисы. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что другая звезда "Секса в большом городе", Сара Джессика Паркер, отказалась от пластики. Недавно актриса посетила известный театр в Нью-Йорке.