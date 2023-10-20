Більше не приховують роман: Моніка Беллуччі з Тімом Бертоном ніжно обіймалися на кінофестивалі у Римі (фото)

Зіркова пара вперше з’явилася на публіці та із задоволенням позувала на червоній доріжці

Італійська актриса Моніка Беллуччі та американський кінорежисер Тім Бертон, про роман яких стало відомо цієї зими, разом відвідали Міжнародний кінофестиваль у Римі. Закохані не приховували своїх почуттів перед камерами – трималися за руки й обіймалися.

Так, 59-річна Моніка Беллуччі та 65-річний Тім Бертон з’явилися на червоній доріжці у день прем’єри фільму Diabolik Chi Sei? 19 жовтня 2023 року. Акторка грає там одну з ролей.

Для заходу зірка "Малени" обрала вбрання у сірих тонах. Сукня облягає розкішні форми актриси. Завершують образ клатч у тон, кольє та туфлі-човники. Тоді як Бертон з’явився у монохромному чорному образі, на ньому класичний костюм із сорочкою і краваткою.

Чутки про стосунки зірок з’являлися давно. Проте актриса підтвердила роман із Бертоном лише у червні 2023 року, Беллуччі освідчилася Бертону у коханні, а ще заявила про повагу до нього як до режисера. До речі, наступного року вийде фільм "Бітлджус 2", де одну із ролей зіграла Моніка, а Бертон виступив режисером.

Моніка Беллуччі й Тім Бертон вперше побачили світ разом. Фото: Getty Images

Пара не приховувала почуття. Фото: Getty Images

Стильний образ пари. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" писав, що Моніка Беллуччі відвідала показ "Дияволік" у чорному вбранні. Велика прем’єра фільму за участю актриси очікується вже цього місяця.