Больше не скрывают роман: Моника Беллуччи с Тимом Бертоном нежно обнимались на кинофестивале в Риме (фото)

Звездная пара впервые появилась на публике и с удовольствием позировала на красной дорожке

Итальянская актриса Моника Беллуччи и американский кинорежиссер Тим Бертон, о романе которых стало известно этой зимой, вместе посетили Международный кинофестиваль в Риме. Влюбленные не скрывали своих чувств перед камерами – держались за руки и обнимались.

Так, 59-летняя Моника Беллуччи и 65-летний Тим Бертон появились на красной дорожке в день премьеры фильма Diabolik Chi Sei? 19 октября 2023 года. Актриса играет там одну из ролей.

Для мероприятия звезда "Малены" выбрала наряд в серых тонах. Платье облегает роскошные формы актрисы. Завершают образ клатч в тон, колье и туфли-лодочки. Тогда как Бертон появился в монохромном черном образе, на нем классический костюм с рубашкой и галстуком.

Слухи об отношениях звезд появлялись давно. Однако актриса подтвердила роман с Бертоном лишь в июне 2023 года, Беллуччи призналась Бертону в любви, а еще заявила об уважении к нему как к режиссеру. К слову, в следующем году выйдет фильм "Битлджус 2", где одну из ролей сыграла Моника, а Бертон выступил режиссером.

Моника Беллуччи и Тим Бертон впервые вышли в свет вместе. Фото: Getty Images

Пара не скрывала чувству. Фото: Getty Images

Стильные образы пары. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" писал, что Моника Беллуччи посетила показ "Дьяволик" в черном наряде. Большая премьера фильма с участием актрисы ожидается уже в этом месяце.