Козловський запропонував Кондратюку "мирову" і просить припинити "ганебний срач" (відео)

В новому зверненні до колишнього продюсера Віталій Козловський пропонує свої умови владнання конфлікту

Історія з поверненням боргів Віталія Козловського, якого мобілізували під час повномасштабного вторгнення, набирає резонансу. Після публічного обміну позиціями артист звернувся до колишнього продюсера Ігоря Кондратюка.

На своїй сторінці в Instagram Козловський пропонує Кондратюк "мирову". Що саме мається на увазі, знаменитість пояснив у відео.

Так, у ролику військовослужбовець заявив, що нібито Кондратюк багато років відмовлявся особисто зустрітися і вирішити конфлікт. Тож артист вирішив звернутися до колишнього керівника в публічній площині, заявивши про "мирову".

"Давайте як дорослі свідомі люди повернемось у ту точку, з якої конфлікт було розпочато і завершимо його по-людськи, уклавши мирову угоду. В рамках тих домовленостей, які представники вже колись розпочинали", — каже Козловський.

Артист підкреслює, що не просить скасувати заборгованість, а просить зустрічі й домовленості. Наступним етапом зазначає фінансовий та той, що стосується авторських прав.

"Сплата згідно рішень суду декількома (3-4) платежами впродовж 2 років з урахуванням сьогоднішніх обставин в країні. Вирішення питання щодо подальшого придбання прав на окремі пісні зі старого репертуару", — перераховується в дописі.

Таким чином Козловський сподівається остаточно розібратися з конфліктом. Співак закликає зустрітися і поговорити, а не уособлювати "ганебний срач".

Нагадаємо, конфлікт між співаком і продюсером триває більше десяти років. Нещодавно Віталій Козловський заявив, що експродюсеру перераховують частину його військової зарплати за рахунок боргів. На це відповів Ігор Кондратюк, сказавши, що "повертає своє" і не має заважати роботі виконавчої служби.