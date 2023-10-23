Козловский предложил Кондратюку "мировую" и просит прекратить "позорный срач" (видео)

В новом обращении к бывшему продюсеру Виталий Козловский предлагает свои условия разрешения конфликта

История с возвратом долгов Виталия Козловского, которого мобилизовали во время полномасштабного вторжения, набирает резонанс. После публичного обмена позициями артист обратился к бывшему продюсеру Игорю Кондратюку.

На своей странице в Instagram Козловский предлагает Кондратюку "мировую". Что именно подразумевается, знаменитость объяснил в видео.

Так, в ролике военнослужащий заявил, что Кондратюк якобы много лет отказывался лично встретиться и разрешить конфликт. Поэтому артист решил обратиться к бывшему руководителю в публичной плоскости, заявив о "мировой".

"Давайте как взрослые сознательные люди вернемся в ту точку, с которой конфликт был начат и завершим его по-человечески, заключив мировое соглашение. В рамках тех договоренностей, которые представители уже когда-то начинали", — говорит Козловский.

Артист подчеркивает, что не требует отменить задолженность, а просит встречи и договоренности. Следующим этапом отмечает финансовый и касающийся авторских прав.

"Уплата согласно решениям суда несколькими (3-4) платежами в течение 2 лет с учетом сегодняшних обстоятельств в стране. Решение вопроса о дальнейшем приобретении прав на отдельные песни из старого репертуара", — перечисляется в сообщении.

Таким образом, Козловский надеется окончательно разобраться с конфликтом. Певец призывает встретиться и поговорить, а не олицетворять "позорный срач".

Напомним, конфликт между певцом и продюсером продолжается больше десяти лет. Недавно Виталий Козловский заявил, что экс-продюсер перечисляет часть его военной зарплаты за счет долгов. На это ответил Игорь Кондратюк, сказав, что "возвращает свое" и не должен мешать работе исполнительной службы.