Так само струнка і підтягнута: який вигляд зараз має 58-річна зірка "Блакитної лагуни" Брук Шилдс (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1282
Супермодель, що майже не старіє, зачарувала публіку елегантною блискучою сукнею на одне плече
Популярна американська акторка, зірка "Блакитної лагуни" Брук Шилдс не робить пластичних операцій. При цьому відома 58-річна модель входить до списку зірок, які з роками не старіють.
6 листопада у Нью-Йорку, США, вона відвідала гала-концерт Only Make Believe Gala 2023, який відбувся у театрі Бродхерст. На цьому заході актриса отримала премію Джеймса Гаммерштейна за свою активну громадянську позицію та громадську діяльність.
Брук Шилдс зачарувала публіку, з’явившись на блакитній доріжці в срібній блискучій сукні на одне плече. Красуня продемонструвала струнку статуру і підтягнуті руки, виглядаючи при цьому невимушено гламурно.
Знаменитість доповнила своє вбрання срібними туфлями на високих підборах у поєднанні зі срібною сумкою-клатчем і срібними сережками. Неймовірний образ завершили великі романтичні локони, які красиво обрамляли обличчя Брук і спускалися хвилями по її плечу і спині.
Відомо, що голлівудська зірка колись зізналася, що спробувала зробити укол ботокса від зморшок. Проте результат її розчарував. Виглядати молодо їй допомагають заняття йогою, пілатесом та танцями на регулярній основі, а також здорове харчування, дотримання водного балансу та режим сну.
Раніше "Телеграф" опублікував фото ще однієї красуні, яка не старіє. 60-річна Демі Мур затьмарила всіх на вечірці у Лос-Анджелесі.