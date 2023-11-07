Так само струнка і підтягнута: який вигляд зараз має 58-річна зірка "Блакитної лагуни" Брук Шилдс (фото)

Супермодель, що майже не старіє, зачарувала публіку елегантною блискучою сукнею на одне плече

Популярна американська акторка, зірка "Блакитної лагуни" Брук Шилдс не робить пластичних операцій. При цьому відома 58-річна модель входить до списку зірок, які з роками не старіють.

6 листопада у Нью-Йорку, США, вона відвідала гала-концерт Only Make Believe Gala 2023, який відбувся у театрі Бродхерст. На цьому заході актриса отримала премію Джеймса Гаммерштейна за свою активну громадянську позицію та громадську діяльність.

Брук Шилдс зачарувала публіку, з’явившись на блакитній доріжці в срібній блискучій сукні на одне плече. Красуня продемонструвала струнку статуру і підтягнуті руки, виглядаючи при цьому невимушено гламурно.

Знаменитість доповнила своє вбрання срібними туфлями на високих підборах у поєднанні зі срібною сумкою-клатчем і срібними сережками. Неймовірний образ завершили великі романтичні локони, які красиво обрамляли обличчя Брук і спускалися хвилями по її плечу і спині.

Актриса здобула престижну премію. Фото: Getty Images

Срібний образ продуманий до дрібниць. Фото: Getty Images

Брук відмовляється від послуг пластичних хірургів. Фото: Getty Images

Модель не старіє без пластики. Фото: Getty Images

Шикарна моложавая зовнішність і підтягнута постать у 58 – це Брук. Фото: Getty Images

Відомо, що голлівудська зірка колись зізналася, що спробувала зробити укол ботокса від зморшок. Проте результат її розчарував. Виглядати молодо їй допомагають заняття йогою, пілатесом та танцями на регулярній основі, а також здорове харчування, дотримання водного балансу та режим сну.

Раніше "Телеграф" опублікував фото ще однієї красуні, яка не старіє. 60-річна Демі Мур затьмарила всіх на вечірці у Лос-Анджелесі.