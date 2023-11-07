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Все так же стройна и подтянута: как сейчас выглядит 58-летняя звезда "Голубой лагуны" Брук Шилдс (фото)

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Юлия Тараненко Юлия Тараненко
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Американская актриса Брук Шилдс смотрится непринужденно гламурно Новость обновлена 07 ноября 2023, 15:52
Американская актриса Брук Шилдс смотрится непринужденно гламурно. Фото Getty Images

Нестареющая супермодель очаровала публику элегантным блестящим платьем на одно плечо

Популярная американская актриса, звезда "Голубой лагуны" Брук Шилдс не делает пластических операций. При этом известная 58-летняя модель входит в список звезд, которые с годами не стареют.

6 ноября в Нью-Йорке, США, она посетила гала-концерт Only Make Believe Gala 2023, который состоялся в театре Бродхерст. На этом вдохновляющем мероприятии актриса получила премию Джеймса Хаммерштейна за свою активную гражданскую позицию и общественную деятельность.

Брук Шилдс очаровала публику, появившись на голубой дорожке в серебряном блестящем платье на одно плечо. Нестареющая красотка продемонстрировала стройное телосложение и подтянутые руки, выглядев при этом непринужденно гламурно.

Знаменитость дополнила свой наряд серебряными туфлями на высоком каблуке в сочетании с серебряной сумкой-клатчем и серебряными же серьгами. Сногсшибательный образ завершили крупные романтические локоны, которые красиво обрамляли лицо Брук и спускались волнами по ее плечу и спине.

Брук Шилдс на церемонии в Нью-Йорке
Актриса получила престижную премию. Фото: Getty Images
Брук Шилдс на церемонии в Нью-Йорке
Серебряный образ продуман до мелочей. Фото: Getty Images
Брук Шилдс на церемонии в Нью-Йорке
Брук отказывается от услуг пластических хирургов. Фото: Getty Images
Брук Шилдс на церемонии в Нью-Йорке
Модель не стареет без пластики. Фото: Getty Images
Брук Шилдс на церемонии в Нью-Йорке
Шикарная моложавая внешность и подтянутая фигура в 58 - это Брук. Фото: Getty Images

Известно, что голливудская звезда когда-то призналась в том, что попробовала сделать укол ботокса от морщин. Однако результат ее разочаровал. Выглядеть молодо ей помогают занятия йогой, пилатесом и танцами на регулярной основе, а также здоровое питание, соблюдение водного баланса и режим сна.

Ранее "Телеграф" опубликовал фото еще одной нестареющей красотки. 60-летняя Деми Мур затмила всех на вечеринке в Лос-Анджелесе.

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