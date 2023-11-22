Навколо гурту "Антитіла" спалахнув скандал з військовим: у чому справа (відео)

Нацгвардієць розповів, як отримав відмову від гурту "Антитіла"

Український військовий-нацгвардієць Віталій Верес, який воював під Бахмутом і втратив очі у боях за українську землю, звернувся з проханням до гурту "Антитіла" і отримав грубу відмову.

Про це воїн розповів у відеозверненні, яке миттєво розлетілося у мережі.

Як виявилось, 29-річний військовий знімає відео про пережите на війні, зокрема під Бахмутом. Він вирішив використати пісню "Антитіла" "Фортеця Бахмут" у своєму ролику та звернувся до одного із творців групи Сергія Вусика за дозволом. Також Віталій Верес попросив у колективу відмітити його відео на їхній сторінці в Instagram, де 172 тисячі підписників. Однак замість дозволу нацгвардієць отримав грубу відмову від Сергія Вусика, чим був шокований та засмучений. Віталій Верес також показав скріншоти листування з представником "Антитіла".

Через короткий час після публікації відео Віталія Вереса з’явилася реакція на нього від Сергія Вусика. Музикант "Антитіла" визнав, що був не правий і надто різко відповів герою, а також вибачився перед Віталієм за свою грубість, і за те, що з самого початку толком не розібрався в ситуації. За словами Вусика, їм багато пишуть, вони надто завантажені і він не мав часу до ладу розібратися. Також музикант нагадав, що пісня "Фортеця Бахмут" є у вільному доступі, особливо для українських військових. Крім того, представник "Антитіла" нагадав, що він та інші учасники колективу самі пішли добровольцями з перших днів повномасштабної війни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що чиновниця МОЗ записала крінжовий "кліп з "Антитілами" про Бахмут. Подробиці скандалу і чому кліп відразу видалили.