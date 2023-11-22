Вокруг группы "Антитела" разгорелся скандал с военным: в чем дело (видео)

Нацгвардеец рассказал, как получил отказ от группы "Антитела"

Украинский военный-нацгвардеец Виталий Верес, который воевал под Бахмутом и потерял глаза в боях за украинскую землю обратился с просьбой к группе "Антитела" и получил грубый отказ.

Об этом воин рассказал в видеообращении, которое мгновенно разлетелось в сети.

Как оказалось, 29-летний военный снимает видео о пережитом на войне, в частности под Бахмутом. Он решил использовать песню "Антитела" "Фортеця Бахмут" в своем ролике и обратился к одному из создателей группы Сергею Вусику за разрешением. Также Виталий Верес попросил у коллектива отметить его видео на их странице в Instagram, где 172 тысячи подписчиков. Однако вместо разрешения нацгвардеец получил грубый отказ от Сергея Вусика, чем был шокирован и расстроен. Виталий Верес также показал скриншоты переписки с представителем "Антитела".

Спустя короткое время после публикации видео Виталия Вереса, появилась реакция на него Сергея Вусика. Музыкант "Антитела" признал, что был неправ и слишком резко ответил герою, а также извинился перед Виталием за свою грубость, и за то, что изначально не разобрался в ситуации. По словам Вусика, им много пишут, они слишком загружены и он не имел времени толком разобраться. Также музыкант напомнил, что песня "Фортеця Бахмут" есть в свободном доступе, особенно для украинских военных. Кроме того, представитель "Антитела" напомнил, что он и другие участники коллектива сами пошли добровольцами с первых дней полномасштабной войны.

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