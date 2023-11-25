Запаліть свічу пам'яті: українські зірки відреагували на атаку Києва в День пам'яті жертв голодоморів (фото)

Росіяни атакували столицю в пам'ятний для всіх українців день

Сьогодні, 25 листопада, в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. Ця подія відзначається щороку у четверту суботу листопада. Втім, відсьогодні українцям ця субота ще й запам'ятається наймасованішою атакою "шахедів" на Київ з початку повномасштабного вторгнення.

Цього дня українці вшановують пам'ять мільйонів людей, убитих голодом у XX столітті. Не лишилися осторонь і зірки шоубізнесу, які у соцмережах не тільки пригадали трагедію, але й відреагували на атаку росіян на столицю і подякували Збройним силам України за професійну роботу зі знищення ворожих дронів.

Святослав Вакарчук

"Колись, Рафаель Лемкін, автор самого поняття Геноцид, ще у п’ятидесятих роках минулого століття написав: Голод в Україні 32-33 років є нічим іншим, як геноцидом радянської влади проти української нації. Знадобились десятки років, щоби держави на офіційному рівні, почали визнавати мільйони загублених українських життів геноцидом — свідомим знищенням цілої нації. Але злочин немає термінів давності. Як не має термінів наша пам’ять. І сьогодні, у ці знову нелегкі часи, ми згадуємо та боремось. Згадуємо невинних жертв, які є майже в кожній українській сім’ї. Боремось проти ворога, який знову ставить під сумнів наше право на існування. Вічна пам'ять жертвам Голодоморів"

Маша Єфросиніна

Ведуча побажала в сторіс Інстаграму, щоб росія "сковирнула" а також подякувала силам ППО.

Анатолій Анатоліч

"Це оригінальна ілюстрація до Івасика Телесика. Це й про сьогоднішню ніч і Київ. Дуже гучно і страшно, як раніше (а можливо як ніколи). Ми звикаємо до війни, але вона не звикає до нас. Суми, що раніше збиралося за добу, зараз збирається кілька тижнів. На фронті все складно, як ніколи. В окопах холодно і вогко. А ППО в Києві працює. І за цим теж живі люди, це не штучний інтелект знищує рекордну кількість ракет за останні місяці. Айза (пес шоумена — ред.) гучно реагує на кожен вибух від роботи ППО. Але не від страху. Це прокльони собачою мовою. Війна триває. Попереду складна зима. А завтра сподіваюсь всі прокинуться живі і цілі. І тоді, як раніше, гуртом, далі працювати, донатити і не розслаблятися. Бо ця ніч доводить мені, що для цього немає передумов"

alyona alyona

"Давайте вшануємо мільйони людських життів, які Україна втратила внаслідок Голодомору і масових штучних голодів", — закликала українська реперка у сторіс.

Леся Нікітюк

Ведуча у жартівливим мемом подякувала українським захисникам. Пізніше зірка вшанувала пам'ять жертв в роковини Голодомору.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що цієї ночі по Україні було випущено 75 дронів. Атак зазнали шість регіонів. Це була четверта атака ворожих БПЛА у Києві за цей місяць, і вона стала наймасовішою з початку повномасштабної війни не лише для столиці, а й для всієї країни.