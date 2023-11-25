Зажгите свечу памяти: украинские звезды отреагировали на атаку Киева в День памяти жертв голодоморов (фото)

Россияне атаковали столицу в памятный для всех украинцев день

Сегодня, 25 ноября, в Украине чтят память жертв голодоморов. Это событие отмечается каждый год в четвертую субботу ноября. Впрочем, с сегодняшнего дня эта суббота украинцам еще и запомнится самой массированной атакой "шахедов" на Киев с начала полномасштабного вторжения.

В этот день украинцы чтят память миллионов людей, убитых голодом в XX веке. Не остались в стороне и звезды шоу-бизнеса, которые в соцсетях не только вспомнили трагедию, но и отреагировали на атаку россиян на столицу и поблагодарили Вооруженные силы Украины за профессиональную работу по уничтожению вражеских дронов.

Святослав Вакарчук

"Когда-то, Рафаэль Лемкин, автор самого понятия Геноцид, еще в пятидесятых годах прошлого века написал: Голод в Украине 32-33 годов является ничем иным, как геноцидом советской власти против украинской нации. Потребовались десятки лет, чтобы государства на официальном уровне, начали признавать миллионы потерянных украинских жизней геноцидом — сознательным уничтожением целой нации. Но преступление не имеет сроков давности. Как не имеет сроков наша память. И сегодня, в эти опять нелегкие времена, мы вспоминаем и боремся. Вспоминаем невинных жертв, которые есть почти в каждой украинской семье. Боремся против врага, который вновь ставит под сомнение наше право на существование. Вечная память жертвам Голодоморов"

Маша Ефросинина

Ведущая пожелала в сторис Инстаграма, чтобы россия "сковырнула", а также поблагодарила сили ПВО.

Анатолий Анатолич

"Это оригинальная иллюстрация к Ивасику Телесику. Это и о сегодняшней ночи и Киеве. Очень громко и страшно, как раньше (а возможно как никогда). Мы привыкаем к войне, но она не привыкает к нам. Суммы, что раньше собирались за сутки, сейчас собираются несколько недель. На фронте все сложно, как никогда. В окопах холодно и сыро. А ПВО в Киеве работает. И за этим тоже живые люди, это не искусственный интеллект, уничтожающий рекордное количество ракет за последние месяцы. Айза (пес шоумена – ред.) громко реагирует на каждый взрыв от работы ПВО. Но не от страха. Это проклятия на собачьем языке. Война продолжается. Впереди сложная зима. А завтра надеюсь все проснутся живые и целые. И тогда, как раньше, вместе, дальше работать, донатить и не расслабляться. Ибо эта ночь доказывает мне, что для этого нет предпосылок"

alyona alyona

"Давайте почтим память миллионов человеческих жизней, которые Украина потеряла в результате Голодомора и массовых искусственных голодов", — призвала украинская рэперша в сторис.

Леся Никитюк

Ведущая в шутливом меме поблагодарила украинских защитников. Позже звезда почтила память жертв в годовщину Голодомора.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что этой ночью по Украине было выпущено 75 дронов. Атак подверглись шесть регионов. Это была четвертая атака вражеских БПЛА в Киеве за этот месяц и стала самой массовой с начала полномасштабной войны не только для столицы, но и для всей страны.