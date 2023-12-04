Лобода анонсувала новий трек та нарвалася на хейт

У грудні вийде нова пісня "Метелиця"

Нещодавно співачка Світлана Лобода готова була взяти на роботу таксиста, який відмовлявся говорити українською мовою. На початку повномасштабного вторгнення артистка зберігала мовчанку про війну та кровопролиття, а згодом розповіла про вихід нової пісні.

У грудні цього року побачить світ нова пісня "Метелиця" на стрімінгових платформах. Про це артистка повідомила сторінці в Instagram.

Світлана Лобода повідомила про новинку

На сторінці в Instagram артистка написала: "На порозі нового року — бути новому треку. Найлютіший мороз відступає перед теплом, що дарує серце, повне кохання. Нехай воно неодмінно трапиться і з вами, навіть якщо тут і зараз "немов сірник, згасла в диму".

Фанати співачки чекають із нетерпінням новинку, а інших обурює, чому пісня не українською мовою.

Користувачі мережі розкритикували артистку:

"Як перевірити людину на вірність…"

"Чому російською співаєш? Ф***ська рожа".

"Лобода як завжди".

"Ох, знову ця м**льська".

Раніше "Телеграф" писав, що відомий блогер виступив проти хейтерів артистки. Волошин заявив, що підтримує українізацію, але здивований тим, що українці з такими ж поглядами негативно висловлюються щодо Лободи.