Лобода анонсировала новый трек и нарвалась на хейт
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В декабре выйдет новая песня "Метелица"
Недавно украинская певица Светлана Лобода готова была взять на работу таксиста, отказывавшегося говорить на украинском языке. В начале полномасштабного вторжения знаменитость хранила молчание о войне и кровопролитии, а вскоре рассказала о новом треке.
В декабре этого года выйдет новая песня "Метелица" на стриминговых платформах. Об этом артистка сообщила странице в Instagram.
На странице в Instagram звезда написала: "На пороге нового года — быть новому треку. Самый злобный мороз отступает перед теплом, дарующим сердце, полное любви. Пусть она непременно случится и с вами, даже если здесь и сейчас "словно спичка, погасла в дыму ".
Фанаты певицы ждут с нетерпением новинку, а других возмущает, почему песня не на украинском.
Пользователи сети раскритиковали артистку:
- "Как проверить человека на верность…"
- "Почему на русском поешь? Ф**ская рожа".
- "Лобода как обычно".
- "Ох, опять эта м**льская".
Ранее "Телеграф" писал, что известный блогер выступил против хейтеров артистки. Волошин заявил, что поддерживает украинизацию, но удивлен тем, что украинцы с такими же взглядами негативно высказываются по поводу Лободы.