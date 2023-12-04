Укр

Лобода анонсировала новый трек и нарвалась на хейт

Автор
Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
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Автор
Лободу снова раскритиковали Новость обновлена 04 декабря 2023, 15:08
Лободу снова раскритиковали. Фото instagram.com/lobodaofficial

В декабре выйдет новая песня "Метелица"

Недавно украинская певица Светлана Лобода готова была взять на работу таксиста, отказывавшегося говорить на украинском языке. В начале полномасштабного вторжения знаменитость хранила молчание о войне и кровопролитии, а вскоре рассказала о новом треке.

В декабре этого года выйдет новая песня "Метелица" на стриминговых платформах. Об этом артистка сообщила странице в Instagram.

Светлана Лобода сообщила о новинке

На странице в Instagram звезда написала: "На пороге нового года — быть новому треку. Самый злобный мороз отступает перед теплом, дарующим сердце, полное любви. Пусть она непременно случится и с вами, даже если здесь и сейчас "словно спичка, погасла в дыму ".

Фанаты певицы ждут с нетерпением новинку, а других возмущает, почему песня не на украинском.

Пользователи сети раскритиковали артистку:

  • "Как проверить человека на верность…"
  • "Почему на русском поешь? Ф**ская рожа".
  • "Лобода как обычно".
  • "Ох, опять эта м**льская".

Ранее "Телеграф" писал, что известный блогер выступил против хейтеров артистки. Волошин заявил, что поддерживает украинизацию, но удивлен тем, что украинцы с такими же взглядами негативно высказываются по поводу Лободы.

Теги:
#Артист #Светлана Лобода #хейт