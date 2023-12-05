"Беззаперечний авторитет". Ада Роговцева поділилася спогадами про Залужного

Ада Роговцева не вперше розповідає про знайомство з українським генералом Валерієм Залужним

Війна змінює особистостей державного рівня, від яких залежить доля українського народу, вони постіно під прицілом публіки та несуть неабияку відповідальність за нашу країну. Українська акторка Ада Роговцева нещодавно поділилася своїми спогадами про головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Знаменитість не приховує свого захоплення мужністю, терпінням та силою духу українського генерала. Свої думки Ада Миколаївна написала на сторінці в Instagram.

"Дякую долі за те, що подарувала мені особисте спілкування з Валерієм Залужним до того, як його ім’я стало рідним кожному українцю й відомим на весь світ. І найперше, що я дізналася про Валерія Федоровича, що він – людина слова", – написала акторка.

86-річна зірка уточнила, що зустріч із Залужним була справді незабутньою. Тоді залізний генерал приїхав до Жовтневого палацу, щоб привітати тоді ще живого воїна Да Вінчі. Він прикріпив Золоту Зірку Героя на кітель Дмитра.

"Ця нагорода напередодні вторгнення в грудні 21-го року дала наснагу всім добровольцям, оскільки вони відчули шану війська до добровольчого руху… Серед моїх друзів, яких у 2014-му доля привела у військо, є ті, кому довелося служити в підрозділах, якими командував Валерій Федорович. З їхніх розповідей я впевнилася в тому, що побачила сама: високоосвічений, професійний, людяний, сміливий, цілковито відданий військовій справі, вірний Україні. Залужний став уособленням свого війська і свого часу", – уточнила Роговцева.

Ада Роговцева з героєм Да Вінчі

Ада Миколаївна наголосила, що за плечима Залужного всі ступені військової освіти "з відзнакою". Артистка переконана, що життя готувало головнокомандувача ЗСУ до того, щоб дати достойну відсіч російським окупантам.

"Усі щаблі військової служби – від курсанта до головнокомандувача, і всі додали безцінного досвіду. Він займається справою свого життя і досягнув у ній світового визнання, зупинивши російську армію, наче сама доля готувала його на порятунок Україні в часи найтяжчих випробувань. Нам пощастило мати Залужного на чолі війська в цей історичний час. Беззаперечний авторитет генерала серед військових є одним із стовпів нашого спротиву та стійкості", – резюмувала актриса.

Зазначимо, що Ада Роговцева вже не вперше говорить про Залужного.

Раніше "Телеграф" писав, що в мережі обговорюють гучний рейтинг із Зеленським та Залужним. Його склала відома соціологічна група, але його результати з невідомих причин так і не були опубліковані.