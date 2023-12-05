"Бесспорный авторитет". Ада Роговцева поделилась воспоминаниями о Залужном

Ада Роговцева не в первый раз рассказывает о знакомстве с украинским генералом Валерием Залужным

Война меняет личностей государственного уровня, от которых зависит судьба украинского народа, они постоянно под прицелом публики и несут ответственность за нашу страну. Украинская актриса Ада Роговцева недавно рассказала интересные факты о главнокомандующем ВСУ Валерие Залужном.

Знаменитость не скрывает своего восхищения мужеством, терпением и силой духа украинского генерала. Свои мысли Ада Николаевна написала на странице в Instagram.

"Благодарю судьбу за то, что подарила мне личное общение с Валерием Залужным до того, как его имя стало известным каждому украинцу и во всем мире. И прежде всего, что я узнала о Валерие Федоровиче, что он – человек слова", – написала актриса.

86-летняя звезда уточнила, что встреча с Залужным была действительно незабываемой. Железный генерал приехал в Октябрьский дворец, чтобы поздравить тогда еще живого воина Да Винчи. Он прикрепил Золотую Звезду Героя на китель Дмитрия.

"Эта награда накануне вторжения в декабре 21-го года подарила воодушевление всем добровольцам, поскольку они почувствовали уважение военных к добровольческому движению… Среди моих друзей, которых в 2014 году судьба привела в армию, есть те, кому пришлось служить в подразделениях, которыми командовал Валерий Федорович. Из их рассказов я убедилась в том, что увидела сама: высокообразованный, профессиональный, человечный, смелый, полностью преданный военному делу, верный Украине. Залужный стал олицетворением своего войска и своего времени", — уточнила Роговцева.

Ада Роговцева с героем Да Винчи

Ада Николаевна подчеркнула, что за плечами Залужного все ступени военного образования "с отличием". Артистка убеждена, что жизнь готовила главнокомандующего ВСУ к тому, чтобы дать достойный отпор российским оккупантам.

"Все ступени военной службы – от курсанта до главнокомандующего имеют большое значение, это бесценный опыт. Он занимается делом своей жизни и достиг в этом мирового признания, остановив российскую армию, словно сама судьба готовила его на спасение Украины во времена тяжелых испытаний. Нам посчастливилось иметь Залужного во главе войска в это историческое время. Бесспорный авторитет генерала среди военных является одним из столпов нашего сопротивления и стойкости", – резюмировала актриса.

Отметим, что Ада Роговцева уже не в первый раз говорит о Залужном.

Ранее "Телеграф" писал, что в сети обсуждают громкий рейтинг с Зеленским и Залужным. Его составила известная социологическая группа, но его результаты по неизвестным причинам так и не были опубликованы.