Єфросиніна відмовилася виходити з Остапчуком на одну сцену

Маша Єфросиніна досі стурбована заявами Остапчука про жіночу депіляцію

Нещодавно українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна запевнила, що ніколи більше не працюватиме на одній сцені із шоуменом Володимиром Остапчуком. Якщо компанія висловить бажання, аби Єфросиніна провела корпоратив з Остапчуком, то телеведуча скаже своє категоричне "ні".

В агенції "Дядя Жора" виданню "Главком" розповіли, що влаштувати захід, де працюватимуть Маша і Володимир у дуеті — неможливо. Аби замовити Машу Єфросиніну провести новорічний захід, потрібно заплатити 9 тисяч євро, проте є одна умова – знаменитість категорично відмовляється виступати разом із шоуменом.

В агенції не стали розповідати, чому Маша дотримується такого принципового рішення. Проте ЗМІ припускають, що Єфросиніна досі стурбована заявами Остапчука про жіночу депіляцію.

Нагадаємо, що Володимир Остапчук роздраконив суспільство заявою, що жінка не може бути "10 з 10", якщо вона не зробила депіляцію. Тоді Єфросиніна наголосила, що ніхто не має права вказувати жінці, що їй потрібно робити чи не робити із зовнішністю.

"І були б завжди, якби не вилупки, які все наше життя вважають за потрібне вказувати нам, що щось у нас не так", — наголосила ведуча, підкресливши, що всі жінки є "10 з 10".

Раніше "Телеграф" писав, що Маша Єфросиніна відреагувала на скандали за участю Ткача і Полякової. Знаменитість вимагала пояснень Ткача.