Ефросинина отказалась выходить с Остапчуком на одну сцену

Маша Ефросинина до сих пор озабочена заявлениями Остапчука о женской депиляции

Недавно украинская ведущая Маша Ефросинина заверила, что никогда больше не будет работать на одной сцене с шоуменом Владимиром Остапчуком. Если компания изъявит желание, чтобы Ефросинина провела корпоратив с Остапчуком, то телеведущая скажет свое категорическое "нет".

В агентстве "Дядя Жора" изданию "Главком" рассказали, что устроить мероприятие, где будут работать Маша и Владимир в дуэте, невозможно. Чтобы заказать Машу Ефросинину провести новогоднее мероприятие, нужно заплатить 9 тысяч евро, однако есть одно условие – знаменитость принципиально отказывается выступать вместе с шоуменом.

В агентстве не стали рассказывать, почему Маша придерживается такого решения. Однако СМИ предполагают, что Ефросинина до сих пор озабочена заявлениями Остапчука о женской депиляции.

Напомним, что Владимир Остапчук раздраконил общество заявлением, что женщина не может быть "10 из 10", если она не сделала эпиляцию. Тогда Ефросинина подчеркнула, что никто не имеет права указывать женщине, что ей нужно делать или не делать с внешностью.

"И были бы всегда, если бы не мальченки, которые всю нашу жизнь считают нужным указывать нам, что у нас что-то не так", — сказала ведущая, подчеркнув, что все женщины есть "10 из 10".

Ранее "Телеграф" писал, что Маша Ефросинина отреагировала на скандалы с участием Ткача и Поляковой. Знаменитость требовала объяснений Ткача.