Даша Квіткова розповіла, як вони з Добриніним "ділять" маленького сина (відео)

Блогерша здивувала несподіваним зізнанням

Популярна українська блогерка та інфлюенсерка Даша Квіткова, яка влітку потрапила у масову ДТП, розповіла, як вони з колишнім чоловіком Микитою Добриніним ділять сина. Як виявилося, дитина проводить однакову кількість часу з татом та мамою.

Про це Даша Квіткова розповіла у рубриці "33 питання" на ютуб-каналі "Люкс ФМ".

За словами блогерки, тиждень їхній маленький син Лев живе з нею, і тиждень живе з батьком. Такий варіант спілкування із сином колишнє подружжя обрало після розлучення.

"У нас з Микитою все порівну — тиждень-тиждень. Ми постійно на зв’язку. Звичайно, я сумую, але розумію, що цей тиждень батько теж хоче набутися з дитиною, тому я не заважаю", — розповіла Даша Квіткова.

Зазначимо, що Добринін та Квіткова стали парою після проекту "Холостяк", у них була красива історія кохання, яка привело їх до весілля у 2020 році, а потім і до народження дитини. Син Лев народився влітку 2021 року. Вже 2023 року під час повномасштабної війни пара заявила про розлучення. Усю свою історію стосунків, весілля, народження сина Квіткова транслювала у блозі в Instagram, де має вже майже 2 мільйони підписників.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Дашу Квіткову запідозрили у зрадах Микиті Добриніну. Блогерка відреагувала на звинувачення.