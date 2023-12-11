Даша Квиткова рассказала, как они с Добрыниным "делят" маленького сына (видео)

Блогерша удивила неожиданным признанием

Популярная украинская блогерша и инфлюэнсер Даша Квиткова, которая летом попала в массовое ДТП, рассказала, как они с бывшим мужем Никитой Добрыниным делят сына. Как оказалось, ребенок проводит одинаковое количество времени с папой и мамой.

Об этом Даша Квиткова рассказала в рубрике "33 вопроса" на ютуб-канале "Люкс ФМ".

По словам блогерши, неделю их маленький сын Лев живет с ней, и неделю живет с отцом. Такой вариант общения с сыном бывшие супруги выбрали после развода.

"У нас с Никитой все поровну — неделя-неделя. Мы постоянно на связи. Конечно, я скучаю, но понимаю, что эту неделю отцу тоже хочется побыть с ребенком, поэтому, я не мешаю", — рассказала Даша Квиткова.

Отметим, что Добрынин и Квиткова стали парой после проекта "Холостяк", у них была красивая история любви, которая привела их к свадьбе в 2020 году, а потом и к рождению ребенка. Сын Лев появился на свет летом 2021 года. Уже в 2023 году во время полномасштабной войны пара заявила о разводе. Всю свою историю отношения, свадьбы, рождения сына Квиткова транслировала в блоге в Instagram, где у нее уже почти 2 миллиона подписчиков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Дашу Квиткову заподозрили в изменах Никите Добрынину. Блогерша отреагировала на обвинения.