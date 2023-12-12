Куди зник Олег Псюк? Kalush Orchestra відіграли концерт без соліста (відео)

Гурт поїде в тур Європою без фронтмена

Нещодавно на сторінці Instagram гурту "Kalush Orchestra" з’явилися відео, на яких вони показали, що провели концерт без соліста Олега Псюка. Для фанатів це стало цілою загадкою, адже раніше подібного не траплялося. А раніше ми вже розповідали, як змінилося життя Олега Псюка після Євробачення.

Фронтмен гурту став справжнім кумиром тисяч людей. Багато хто відвідує їхні концерти тільки через Олега Псюка. Однак цього разу вони виступили без нього.

Фани гурту розділилися на тих, хто занепокоєний відсутністю Олега і тих, хто підтримує гурт у будь-якому складі. Прихильники почали в коментарях задавати питання, куди він зник і чи ще повернеться до гурту.

Коментарі під відео з виступом без Олега Псюка

Також гурт на своїй сторінці в Insagram раніше розповів, що проведуть міні тур Європою "без рожевої панами", тобто без Олега Псюка. Проте, молоді люди запевнили фанів, що якість концертів не постраждає. "Ми дуже працювали над цією програмою і зробили її не менш запальною", — йдеться в дописі. Всі пісні виконував ще один соліст гурту Тимофій Музичук.

Жоден з представників гурту не розповідає, чому так і що стало причиною виступів без Олега Псюка. У коментарях є також версія, що соліст гурту воює.

Коментарі під дописом першого виступу без Олега Псюка

Раніше "Телеграф" розповідав, що KALUSH і Jerry Heil присвятили трек перемозі України у війні. Ми поділилися відео зі зворушливою піснею.