Куда исчез Олег Псюк? Kalush Orchestra отыграли концерт без солиста (видео)

Группа поедет в тур по Европе без фронтмена

Недавно на странице Instagram группы Kalush Orchestra появились видео, на которых они показали, что провели концерт без солиста Олега Псюка. Для фанатов это стало целой загадкой, ведь раньше подобного не случалось. А раньше мы уже рассказывали, как изменилась жизнь Олега Псюка после Евровидения.

Фронтмен группы стал настоящим кумиром тысяч людей. Многие посещают их концерты только через Олега Псюка. Однако в этот раз они выступили без него.

Фаны группы разделились на тех, кто обеспокоен отсутствием Олега и поддерживающих группу в любом составе. Поклонники начали в комментариях задавать вопросы, куда он исчез и вернется ли еще в группу.

Комментарии под видео с выступлением без Олега Псюка

Также группа на своей странице в Insagram ранее рассказала, что проведут мини тур по Европе "без розовой панамы", то есть без Олега Псюка. Однако молодые люди заверили фанатов, что качество концертов не пострадает. "Мы очень работали над этой программой и сделали ее не менее зажигательной", — говорится в сообщении. Все песни исполнял еще один солист группы Тимофей Музычук.

Ни один из представителей группы не рассказывает, почему так и что стало причиной выступлений без Олега Псюка. В комментариях есть также версия, что солист группы воюет.

Комментарии под сообщением первого выступления без Олега Псюка

Ранее "Телеграф" рассказывал, что KALUSH и Jerry Heil посвятили трек победе Украины в войне. Мы поделились видео с трогательной песней.