"Це не прикол, це дурниця": Іво Бобул розповів про конфлікт з Вірастюком

Конфлікт Іво Бобула з Вірастюком тягнеться з 2016 року

Український співак Іво Бобул не вперше потрапляє в скандали та довго тримає образи. Нещодавно артист відповів, чи ображається на спортсмена Василя Вірастюка через те, що той публічно критикував його за особливий номер у готелі в Чернівцях.

У 2016 році в одному із готелів Чернівців Вірастюк зняв відео, як заходить до кімнати, що мала назву "Іменний номер Іво Бобула". Іво Бобул досі вважає, що спортсмен зробив дурницю, про це він розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

У своєму фотоблозі Василь Вірастюк запостив ролик, де висміяв раритетні фото й оригінальні костюми Бобула, які висіли на стінах. Співак назвав таку поведінку "знущанням над його здобутками".

Бобул досі має образу на українського силача. А в ті апартаменти співак не навідується, коли приїздить до Чернівців.

Василь Вірастюк в номері Іво Бобула

"Це не прикол, це дурниця. Не треба сміятися над тим, що людина має. Навіщо? У мене ж в Чернівцях квартири немає. І коли приїжджаю, то там живу. Це моя кімната. І там є фотографії з моїми артистами, яких я люблю, є мій шлях, як я починав… Є там щось і старовинне. Наприклад, гітара. Навіщо сміятися. Ця людина вмерла для мене назавжди", — розповів Бобул в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Навіть попри те, що Вірастюк часто займається благодійністю, Іво Бобул не готовий пробачити йому таку поведінку з минулого.

"У мене є теж хлопці, не гірші волонтери. Я з ними спілкуюся, а з Василем… ну що ж…", — зазначив співак.

Іво Бобул наголосив, що хоче почути вибачення від спортсмена Василя Вірастюка.

Раніше "Телеграф" писав, що в мережі рознесли Іво Бобула за сексистські висловлювання. Легенда українського шоу-бізнесу, м’яко кажучи, розчарував своїх шанувальників.