"Это не прикол, это дурость": Иво Бобул рассказал о конфликте с Вирастюком

Конфликт Иво Бобула с Вирастюком тянется с 2016 года

Украинский певец Иво Бобул не в первый раз попадает в скандалы и долго держит обиды. Недавно артист ответил, обижается ли на спортсмена Василия Вирастюка из-за того, что тот публично критиковал его за особый номер в гостинице в Черновцах.

В 2016 году в одной из гостиниц Черновцов Вирастюк снял видео, как заходит в комнату под названием "Именной номер Иво Бобула". Иво Бобул до сих пор считает, что спортсмен совершил глупость, об этом он рассказал в интервью Славе Демину.

В своем фотоблоге Василий Вирастюк запостил ролик, где высмеял раритетные фото и оригинальные костюмы Бобула, висевшие на стенах. Певец назвал такое поведение "издевательством над его достижениями".

Бобул до сих пор имеет обиду на украинского силача. А в эти апартаменты певец не наведывается, когда приезжает в Черновцы.

Василий Вирастюк в номере Иво Бобула

"Это не прикол, это дурость. Не надо смеяться над тем, что у человека есть. Зачем? У меня же в Черновцах квартиры нет. И когда приезжаю, то там живу. Это моя комната. И там есть фотографии с моими артистами, которых я люблю, есть мой путь, как я начинал... Есть там что-то и старинное. Например, гитара. Зачем смеяться. Этот человек умер для меня навсегда", — рассказал Бобул в интервью Славе Демину.

Даже, несмотря на то, что Вирастюк часто занимается благотворительностью, Иво Бобул не готов простить ему такое поведение из прошлого.

"У меня тоже ребята, волонтеры не хуже. Я с ними общаюсь, а с Василием.. ну что ж…", — отметил певец.

Иво Бобул подчеркнул, что хочет услышать извинения от спортсмена Василия Вирастюка.

Ранее "Телеграф" писал, что в сети разнесли Иво Бобула за сексистские высказывания. Легенда украинского шоу-бизнеса, мягко говоря, разочаровал своих поклонников.