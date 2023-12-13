Дорн потрапив у скандал через випуск альбому російською

Івана Дорна розкритикували через заяви про вихід російськомовного альбому

Відомий український музикант Іван Дорн, який незабаром виступить на новорічній вечірці на Балі, готується до випуску альбому під назвою Dorndom. Треки з цього альбому – російськомовні, він планував їх запрем'єрити навесні 2022 року.

Проте згодом знаменитість запевнив, що виконувати пісні російською не збирається. А днями у своєму Telegram-каналі він уточнив, що перезаписом платівки не займався.

Відповідно альбом матиме такий вигляд, як і планувалося спочатку.

Також Дорн залишив посилання на російське медіа, яке повідомило про вихід його альбому.

"Скоро буде", - запевнив артист

Іван наголосив, що наразі альбом уже на стадії зведення.

"Скоро буде", – зауважив співак.

Новина про майбутній вихід російськомовного альбому дуже обурила багатьох українців. Вони переконані, що Дорн і надалі працюватиме для російської публіки. Дуже влучно про артиста написала українська блогерка Надія Потоцька на своїй сторінці в Instagram.

Потоцька висловила влучні думки про Дорна та атаку на Київ

Знаменитість переконана, що саме такі кроки, як випуск альбому Івана Дорна, роблять війну України з росією безкінечною, адже виконавці, які не мають принципів, можуть нашкодити не менше, ніж самі окупанти.

Раніше "Телеграф" писав, чим займається Іван Дорн під час війни. Популярного виконавця багато засуджували співвітчизники через концерти для росіян.