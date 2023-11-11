Дорн нев'їздний в рф, проте все ще за кордоном: де зараз співак

Співак записує пісні українською та готується до концертів

Серед українських співаків, які після повномасштабного вторгнення знаходяться закордоном — Іван Дорн. Він знаходиться у Європі разом із дружиною та двома дітьми.

Після 2014 року співак не припинив концертів у росії. Більш того, він дав інтерв’ю Юрію Дудю (в 2017), де заявляв про дружбу росіян та українців і події на сході розцінив як сварку між "братами". За свої слова Дорн потім вибачився, додавши, що аби усвідомити йому знадобилось 5 років. "Я з Україною, я є українець. Я пишаюся тим, що я українець і завжди пишався", — додав співак.

Іван Дорн та Юрій Дудь

Після вторгнення Дорн проводив благодійні концерти Play for Ukraine та задонатив майже 3 млн грн. Публічно тему того, де він перебуває Дорн не коментує, але відомо, що дружина з дітьми поїхали до Парижу. "Я став подорожувати, "прощупувати" міста, для того, щоб влаштувати своє тимчасове життя в якомусь більш відповідному місті. Париж — не зовсім моє місто", — казав співак. Його родичі, навіть ті хто виїхав з України, здебільшого повернулися, наприклад батьки.

Дорн за часів вторгнення випустив кілька треків українською. Проте російську мову він вважає невинною "незважаючи на те, що нею користується головний ворог України — російська федерація" і не планує виключати свої пісні нею з творчості.

В самій росії Дорн став "нев’їздним" на 50 років. Згідно з соцмережами співака наразі він планує виступ в Казахстані, який кілька разів переносився через складні питання з організаторами.

Виступ Дорна також запланований на Балі, стверджує оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов. Він стверджує, що співак там виступатиме в новорічну ніч і співатиме перед вельми сумнівним контингентом — на заході будуть присутні росіяни.

Раніше "Телеграф" розповідав про онука Софії Ротару, який після вторгнення виїхав до Франції. Молодий чоловік готується до випуску вже другого альбому.