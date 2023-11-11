Дорн не въездной в рф, однако все еще за границей: где сейчас певец
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Певец записывает песни на украинском и готовится к концертам
Среди украинских певцов, которые после полномасштабного вторжения находятся за границей Иван Дорн. Он находится в Европе вместе с супругой и двумя детьми.
После 2014 года певец не прекратил концерты в России. Более того, он дал интервью Юрию Дудю (в 2017), где заявлял о дружбе россиян и украинцев и события на востоке расценил как ссору между "братьями". За свои слова Дорн потом принес извинения, добавив, что чтобы осознать, ему понадобилось 5 лет. "Я с Украиной, я украинец. Я горжусь тем, что я украинец и всегда гордился", — добавил певец.
После вторжения Дорн проводил благотворительные концерты Play for Ukraine и задонтатил почти 3 млн грн. Публично тему того, где он находится Дорн, не комментирует, но известно, что жена с детьми уехали в Париж. "Я стал путешествовать, "прощупывать" города, для того, чтобы устроить свою временную жизнь в каком-нибудь более подходящем городе. Париж — не совсем мой город", — говорил певец. Его родственники, даже те, кто выехал из Украины, в основном вернулись, например родители.
Дорн во времена вторжения выпустил несколько треков на украинском. Однако русский язык он считает невинным "несмотря на то, что им пользуется главный враг Украины — российская федерация" и не планирует исключать свои песни на нем из творчества.
В самой россии Дорн стал "невъездным" на 50 лет. Согласно соцсетям певца, он планирует выступление в Казахстане, которое несколько раз переносилось из-за сложных вопросов с организаторами.
Выступление Дорна также запланировано на Бали, утверждает обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов. Он утверждает, что певец будет там выступать в новогоднюю ночь и петь перед весьма сомнительным контингентом — на мероприятии будут присутствовать россияне.
Ранее "Телеграф" рассказывал о внуке Софии Ротаре, который после вторжения уехал во Францию. Молодой человек готовится к выпуску уже второго альбома.