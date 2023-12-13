Дорн попал в скандал из-за выпуска альбома на русском

Ивана Дорна раскритиковали из-за заявлений о выходе русскоязычного альбома

Известный украинский музыкант Иван Дорн, который вскоре выступит на новогодней вечеринке на Бали, готовится к выпуску альбома под названием Dorndom. Треки из этого альбома – русскоязычные, он планировал их обнародовать весной 2022 года.

Однако вскоре знаменитость заверил, что исполнять песни на русском не собирается. А на днях в своем Telegram-канале Дорн уточнил, что перезаписью пластинки не занимался.

Соответственно альбом будет выглядеть так, как и планировалось сначала.

Также Дорн оставил ссылку на российское медиа, сообщившее о выходе его альбома.

"Скоро будет", — заверил артист

Иван подчеркнул, что сейчас альбом уже на стадии "рождения".

"Скоро будет", – отметил певец.

Новость о предстоящем выходе русскоязычного альбома очень возмутила многих украинцев. Они убеждены, что Дорн и дальше будет работать для российской публики. Очень точно об артисте написала украинская блогерша Надежда Потоцкая на своей странице в Instagram.

Потоцкая высказала мысли о Дорне и атаке на Киев

Знаменитость убеждена, что именно такие шаги, как выпуск альбома Ивана Дорна, делают войну Украины с россией бесконечной, ведь исполнители, не имеющие принципов, могут навредить не меньше, чем сами оккупанты.

Ранее "Телеграф" писал, чем занимается Иван Дорн во время войны. Популярного исполнителя многие соотечественники осуждали из-за концертов для россиян.