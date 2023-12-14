Лобода зізналась, що продовжуватиме співати російською, бо "не всі росіяни погані" (відео)

Україномовні сингли для артистки — це, всього лиш, "локальна історія для українського ринку"

Скандальна співачка Світлана Лобода, яка випустила у грудні російськомовну пісню "Метелица" (укр. — хуртовина), заявила, що буде продовжувати працювати на російськомовну аудиторію, бо не всі її фанати, за її словами, "розуміють українську", "більша частина України розмовляє російською", і додала, що "не всі росіяни погані".

Поглузував з інтерв'ю Лободи Телеграм-канал "Культурна Прачечна".Так, опальна артистка, яка більшість свого життя у рф заробляла рублі, дала інтерв'ю "Русской службе BBC", де зізналась, що після повномасштабного вторгення росії вона почала випускати україномовні треки тільки "по доброті душевній", а взагалі це "локальна історія для українського ринку".

"Ці пісні (україномовні — ред.) не зрозумілі для моєї російськомовної аудиторії… Я продовжу випускати пісні на українській та російській мовах для моєї російськомовної аудиторії", — зізналась виконавиця.

"Інтерв'юєр росіянин, тому намагань розібратися у причинно-наслідкових зв'язках там звісно не було. Натомість співачка запевнила, що розуміє росіян, бо вони заручники ситуації і тд і тп, це все ми вже чули і дуже співчуваємо жителям рф", — глузливо пише автор "Культурної Прачечної".

Нагадаємо, що у жовтні Світлана Лобода, яка так жваво толерує росіянам, захистила російськомовного таксиста з Києва, який нахабно відмовився говорити українською на прохання своїх клієнток, а потім ще й висадив пасажирок з авто прямо посеред дороги. Співачка заявила, що готова взяти чоловіка із Bolt до себе на роботу.

Ще раніше виконавиця оскандалилась тим, що публічно принизила молоду харків'янку, яка виступила проти концерту артистки. Українці обурились негідною поведінкою Лободи.